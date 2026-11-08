Gustavo Costas: “Queremos llevar a Cerro a lo más alto, ganar competencias internacionales”

El empate de local ante Recoleta FC dejó heridas abiertas en campamento azulgrana. Más allá del análisis estrictamente táctico y de la bronca por la falta de regularidad, la conferencia de prensa de Gustavo Costas dejó pasajes de profunda reflexión humana y deportiva. Con la honestidad brutal, el entrenador se metió de lleno en la mentalidad de los futbolistas actuales, el peso de la camiseta y la ambición inquebrantable de llevar a Cerro Porteño a lo más alto a nivel internacional.

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La pasión por encima del dinero

Consultado sobre el momento anímico del plantel y la actitud dentro del campo de juego, Costas hizo un viaje a los inicios de cualquier jugador profesional, lamentando cómo la mercantilización temprana a veces desvirtúa el espíritu de competencia: “Uno cuando empieza a jugar al fútbol no juega por la plata. Vos no pensás por la plata, porque vos eras chico y jugabas con tus amigos en la calle, en el potrero, y no jugabas por la plata y eso. Y nunca, cuando empezás a jugar de chico, tampoco”.

El estratega argentino profundizó en cómo ha cambiado el entorno del fútbol moderno —especialmente en Sudamérica— y la desconexión que a veces se genera con el sufrimiento del hincha que acompaña semana a semana: “Pienso yo que, aunque hoy hay representantes, ya que tienen chicos de 13 años, 14, ya tienen representantes. No sé, en Argentina pasa mucho eso. Pero bueno, tenés que tener también, saber dónde estás, saber que la gente sufre muchísimo estas cosas”.

La exigencia de ganar y trascender

Para cerrar su paso ante los medios, el DT asumió la responsabilidad absoluta de corregir el rumbo y dejó en claro que el proyecto en Barrio Obrero va mucho más allá de cumplir un contrato, apuntando a la gloria internacional: “Y nosotros no podemos hacer esto, tenemos que mantener todo, yo principalmente. Yo creo que no vinimos acá para tener un año de trabajo y ya está. Nosotros queremos ganar cosas. A donde vamos tratamos siempre, casi siempre bien, acá también, la otra vez que vinimos. Y ahora, queremos llevar a Cerro a lo más alto, ganar competencias internacionales, pero bueno, nos falta mucho trabajo”.