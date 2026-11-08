Gustavo Costas: “Tenemos que agradecer a la gente de poder tener una buena vida gracias a ellos”

La conferencia de prensa de Gustavo Costas tras el empate en casa ante Recoleta FC dejó varias frases para el análisis, pero el cierre estuvo marcado por una profunda reflexión acerca de la relación entre el futbolista y el hincha.

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Ante una consulta sobre el respaldo constante de la gente que llena las gradas pese a los altibajos deportivos, el estratega argentino no dudó en ponerse del lado del simpatizante y asumió que los abucheos forman parte de las reglas del juego cuando las cosas no salen.

El agradecimiento y el respeto al hincha

Reconociendo su fuerte vínculo con la institución y la espalda que le otorga su historia en el club, Costas fue tajante al señalar que al hincha no se le puede reprochar nada: “Al hincha tenemos que agradecer, aunque te puteen y todo eso. Al hincha no le podés decir nada. Porque, yo se lo digo a los jugadores siempre: el jugador tiene, gracias a Dios y gracias a la gente, lo que es el fútbol”.

Profundizando en su visión sobre la industria del deporte, el DT destacó que la magnitud y los privilegios que rodean a los futbolistas existen únicamente gracias a la pasión popular: “Es por la gente, por eso hay tanto marketing, hay tantas cosas. Si no, sería como el básquet, como el tenis, no sería tanto. En vez, nosotros tenemos que agradecer a la gente de poder tener una buena vida gracias a ellos, a la gente, porque si el fútbol no fuera tan popular como es... ¿y por qué es popular? Es por la gente”.

Para ponerle punto final a su paso ante los medios y dejar una enseñanza puertas adentro para el plantel, el entrenador cerró con una postura clara sobre la exigencia de vestir la camiseta de un equipo grande: “Entonces por eso no te podés pensar: ‘nos putearon, nos putearon’. El hincha tiene todas las cosas. Si tú andas mal y jugás mal, te putean y bueno, hay que bancársela”.