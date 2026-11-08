ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
17º
Ahora
ver más
17º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
26º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Cerro Porteño
08 de noviembre de 2026 - 23:27

Gustavo Costas: “Tenemos que agradecer a la gente de poder tener una buena vida gracias a ellos”

Aficionados de Cerro animan este domingo, durante un partido de la fecha 17 del Torneo Clausura entre Cerro Porteño y Olimpia, en el estadio La Nueva Olla en Asunción (Paraguay).
Aficionados de Cerro animan este domingo, durante un partido de la fecha 17 del Torneo Clausura entre Cerro Porteño y Olimpia, en el estadio La Nueva Olla en Asunción (Paraguay). Juan Pablo Pino

Consultado sobre el incondicional apoyo de la parcialidad azulgrana a pesar del flojo rendimiento, el técnico de Cerro Porteño, Gustavo Costas reconoció que el jugador debe bancarse las críticas y entendió el enojo de la tribuna tras el empate frente a Recoleta FC.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La conferencia de prensa de Gustavo Costas tras el empate en casa ante Recoleta FC dejó varias frases para el análisis, pero el cierre estuvo marcado por una profunda reflexión acerca de la relación entre el futbolista y el hincha.

Lea más: Cerro Porteño evita el papelón contra el equipo suplente de Recoleta

Ante una consulta sobre el respaldo constante de la gente que llena las gradas pese a los altibajos deportivos, el estratega argentino no dudó en ponerse del lado del simpatizante y asumió que los abucheos forman parte de las reglas del juego cuando las cosas no salen.

El agradecimiento y el respeto al hincha

Reconociendo su fuerte vínculo con la institución y la espalda que le otorga su historia en el club, Costas fue tajante al señalar que al hincha no se le puede reprochar nada: Al hincha tenemos que agradecer, aunque te puteen y todo eso. Al hincha no le podés decir nada. Porque, yo se lo digo a los jugadores siempre: el jugador tiene, gracias a Dios y gracias a la gente, lo que es el fútbol”.

Profundizando en su visión sobre la industria del deporte, el DT destacó que la magnitud y los privilegios que rodean a los futbolistas existen únicamente gracias a la pasión popular: Es por la gente, por eso hay tanto marketing, hay tantas cosas. Si no, sería como el básquet, como el tenis, no sería tanto. En vez, nosotros tenemos que agradecer a la gente de poder tener una buena vida gracias a ellos, a la gente, porque si el fútbol no fuera tan popular como es... ¿y por qué es popular? Es por la gente”.

Para ponerle punto final a su paso ante los medios y dejar una enseñanza puertas adentro para el plantel, el entrenador cerró con una postura clara sobre la exigencia de vestir la camiseta de un equipo grande: “Entonces por eso no te podés pensar: ‘nos putearon, nos putearon’. El hincha tiene todas las cosas. Si tú andas mal y jugás mal, te putean y bueno, hay que bancársela”.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
02
Política
Marco Rubio llamó a Pedro Alliana y lo invitó a una próxima reunión
Ver más
03
Economía
Alliana ordena que afectados por Ueno Bank no paguen multas ni recargos tributarios
Ver más
04
Nacionales
Azerbaiyán conmemoró su Día de la Victoria con imágenes en pantallas de Paraguay
Ver más
05
Fútbol
Trinidense golea en casa a Ameliano y sigue dando pelea
Ver más

Te puede interesar