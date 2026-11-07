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Copa Paraguay
07 de noviembre de 2026 - 12:48

El Clausura dará paso a las semifinales de la Copa Paraguay

Trofeo de la Copa Paraguay, adjudicado en 2025 por el General Caballero de Juan León Mallorquín.
Trofeo de la Copa Paraguay, adjudicado en 2025 por el General Caballero de Juan León Mallorquín.APF

El torneo Clausura 2026 tendría una semana de pausa por la convocatoria de los jugadores del plano local a la Albirroja para dar paso a las semifinales de la Copa Paraguay.

Por ABC Color
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La tendencia es que el próximo fin de semana no se desarrollen los partidos de la vigésima fecha del campeonato Clausura 2026 debido a la buena cantidad de convocados del medio local a la selección nacional para los juegos de la gira asiática contra Singapur y Japón, a disputarse el viernes 13 y el martes 17 del presente mes.

Lea más: Los árbitros de la decimonovena ronda del Clausura 2026

La pausa será aprovechada para el desarrollo de los partidos semifinales de la Copa Paraguay, entre el sábado 14 y el domingo 15.

Los enfrentamientos de la penúltima fase de la Copa de Todos, aún no programados, son: Recoleta FC-Libertad y Cerro Porteño-Sol de América.

El torneo de integración otorga una plaza a la Copa Libertadores como Paraguay 4, lo que significa que el que logre este boleto deberá disputar tres instancias clasificatorias para llegar a la fase de grupos.

De los cuatro semifinalistas, uno no podrá competir en el máximo certamen de la Conmebol, aún siendo campeón: Sol de América, por no integrar el círculo privilegiado. Los danzarines, dos veces campeones de la categoría de Honor, forman parte de la División Intermedia.

Los futbolistas del plano local citados por el seleccionador Gustavo Alfaro son: Gastón Olveira (Olimpia), Santiago Rojas (Nacional), Mateo Gamarra (Olimpia), Mauro Coronel (Nacional), Alan Benítez (Libertad), Eduardo Delmás (Olimpia) y Hugo Adrián Benítez (Nacional).

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