Sol de América le da una estocada letal a Cerro Porteño y es finalista de la Copa Paraguay

Sol de América le da una estocada letal a Cerro Porteño y es finalista de la Copa Paraguay

Sol de América eliminó a Cerro Porteño en la tanda de penales 4-3, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, y se clasificó a la final de la Copa Paraguay. El Danzarín le propinó una estocada letal al Ciclón, que había preparado la fiesta en Itauguá, pero terminó con las manos vacías y va cerrando una temporada para el olvido.