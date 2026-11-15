Noticia en desarrollo
15 de noviembre de 2026 - 20:17
Sol de América le da una estocada letal a Cerro Porteño y es finalista de la Copa Paraguay
Sol de América eliminó a Cerro Porteño en la tanda de penales 4-3, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, y se clasificó a la final de la Copa Paraguay. El Danzarín le propinó una estocada letal al Ciclón, que había preparado la fiesta en Itauguá, pero terminó con las manos vacías y va cerrando una temporada para el olvido.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.
Lo
más leído
del día
01
El calor y los mosquitos están volviendo locos a Miguel Vázquez y los otros banqueros en TacumbúVer más
02
Video: avión incautado en Luque pertenece al Grupo Vázquez, pero era utilizado por Alejandro DomínguezVer más