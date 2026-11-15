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Copa Paraguay
15 de noviembre de 2026 - 20:17

Sol de América le da una estocada letal a Cerro Porteño y es finalista de la Copa Paraguay

Festejo del Danzarín tras el gol de César Villagra. Sol de América avanza a la final en los penales.
Festejo del Danzarín tras el gol de César Villagra. Sol de América avanza a la final en los penales.

Sol de América eliminó a Cerro Porteño en la tanda de penales 4-3, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, y se clasificó a la final de la Copa Paraguay. El Danzarín le propinó una estocada letal al Ciclón, que había preparado la fiesta en Itauguá, pero terminó con las manos vacías y va cerrando una temporada para el olvido.

Por David Rolón
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