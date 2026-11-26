Al llegar por primera vez a las semifinales de la Copa Paraguay, las expectativas obviamente de Cerro Porteño eran consagratorias, para clasificar a la Copa Libertadores por esa vía. Sin embargo, con la caída en penales contra Sol de América, de la segunda categoría (Intermedia), ahora deberá conformarse al denominado “premio consuelo” contra Libertad, vencido por Recoleta FC, también mediante los lanzamientos desde los 12 pasos.

Lea más: “Somos los culpables”: La durísima autocrítica de Jorge Morel por el vergonzoso año de Cerro Porteño

El choque entre azulgranas y repolleros se cumplirá este jueves, en el Defensores del Chaco, a las 19:30.

Como si fuese un partido de suma relevancia, la organización fijó las entradas en 25.000 guaraníes en Graderías, 30.000 en Plateas y 50.000 en Preferencias, cuando que lo correcto hubiese sido establecer sumas simbólicas de G. 5.000 y 10.000 para tener algo más de concurrencia.

Para los dos clubes, esta cita en el capitalino barrio Sajonia es como un castigo. El ganador obtendrá un premio de 100.000.000 de guaraníes, mientras que el perdedor se quedará con 50.000.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sea cual fuese el resultado, el Ciclón habrá cumplido su mejor campaña en ocho ediciones. Para el Guma, el efecto del golpe es menor, ya que es el más ganador del torneo integración, con tres títulos (2019, 2023 y 2024), además de no contar con la presión que tienen los azulgranas.

Las dos instituciones tienen el objetivo común de clasificar a la próxima Copa Libertadores como Paraguay 3, la única instancia disponible. Los liberteños tienen un punto más en la carrera, a falta de dos rondas para la finalización de la temporada liguera.

El que logre acceder a La Gloria Etena, con el Sportivo Trinidense terciando en la pelea, deberá superar dos instancias para ingresar a la fase de grupos. Los que no clasifiquen al mayor torneo de la Conmebol, intervendrán en la Copa Sudamericana.