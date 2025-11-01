Deportivo Recoleta
01 de noviembre de 2025 - 17:34

Recoleta FC: Otro objetivo a la vista

Brahian Vidal Ferreira (23 años), delantero de Recoleta FC.
En la temporada de retorno a la máxima categoría, Recoleta FC se fijó como objetivos la permanencia y la clasificación a un torneo internacional. El primero está logrado; el segundo está a punto de caramelo.

Por ABC Color

El Canario, Recoleta FC, que el viernes derrotó de visitante por 3-1 a General Caballero de Juan León Mallorquín, aseguró su continuidad en el círculo privilegiado y está a punto de conquistar una plaza para la Copa Sudamericana.

El club aurinegro, presidido por Luis Antonio Vidal, lleva adelante un proceso iniciado en el ascenso y que le brinda un crecimiento constante.

El siguiente rival recoletano será Sportivo Luqueño.

