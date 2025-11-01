Recoleta FC: Otro objetivo a la vista

El Canario, Recoleta FC, que el viernes derrotó de visitante por 3-1 a General Caballero de Juan León Mallorquín, aseguró su continuidad en el círculo privilegiado y está a punto de conquistar una plaza para la Copa Sudamericana.
El club aurinegro, presidido por Luis Antonio Vidal, lleva adelante un proceso iniciado en el ascenso y que le brinda un crecimiento constante.
El siguiente rival recoletano será Sportivo Luqueño.
