Recoleta FC, con su peor racha sin triunfos

El Canario, Recoleta FC, derrotado el lunes por Trinidense (3-2), lleva seis partidos sin triunfos en el Apertura 2026. Esta fase algo larga sin poder sumar de a tres, empieza a generar cierta preocupación en esferas aurinegras.

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Además, el su paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana contra Nacional fue en penales, lo que se computa como empate en términos estadísticos.

La última vez que los aurinegros se impusieron en tiempo normal fue el 20 de febrero, contra 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, por 1-0.

El presidente de la institución, Luis Antonio Vidal, expresó que esta “sequía” no la viven desde el 2022, en el ascenso.

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El directivo anunció que independientemente a los resultados, el cuerpo técnico de Jorge González se mantendrá hasta el cierre del torneo. Luego determinarán los pasos a seguir.