Recoleta FC celebra su continuidad en Primera

Con la contundente victoria del jueves del Sportivo Luqueño sobre Rubio Ñu por 5-0, Recoleta FC garantizó su permanencia en la división de Honor y ahora palpita con su posible clasificación a la Copa Libertadores, mediante la Copa Paraguay.

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A la División Intermedia caen los dos últimos del promedio. El Sportivo San Lorenzo ya está sentenciado, mientras que el Laureado de Santísima Trinidad tiene un pie en la Segunda división y ya no le puede dar alcance a Recoleta.

Atrás pasó la negativa secuencia de diez presentaciones ligueras sin triunfos del Canario, que tiene un presente totalmente diferente.

El club aurinegro, del capitalino barrio Recoleta, cumplirá en 2027 su cuarta temporada en la élite, la tercera de manera consecutiva.

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En el 2002, “Reco” tuvo una efímera presencia en el círculo privilegiado. Luego fue compitiendo en distintos niveles del ascenso, hasta que el Canario tomó vuelo de la mano dirigencial de su actual presidente, Luis Antonio Vidal Velázquez. Su regreso a Primera se dio a fines de 2024, luego de su brillante campaña consagratoria en la Intermedia.

Hoy no solo Recoleta festeja su continuidad en Primera, sino tiene la posibilidad de la histórica clasificación a la Copa Libertadores, con la Copa Paraguay como puente. Si accede a la final, asegurará el billete internacional.

Este domingo, el Canario enfrenta a Cerro Porteño en La Nueva Olla, a las 17:00, por la decimonovena fecha del campeonato Clausura. El entrenador, Jorge González Frutos, presentaría una alineación alternativa, reservando a los titulares para el choque de la semana próxima contra Libertad, por un lugar en la final de la Copa de Todos. Este lance sería programado en esta jornada sabatina.