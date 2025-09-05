Uruguay saca el boleto mundialista

Desde el pitazo inicial, los dirigidos por Marcelo Bielsa mostraron una superioridad evidente en el campo. La recompensa no tardó en llegar: al minuto 14, Guillermo Varela lanzó un preciso centro al área que fue conectado de cabeza por el atacante Rodrigo Aguirre, superando la defensa del guardameta peruano, Pedro Gallese.

El segundo tiempo trajo la confirmación del dominio uruguayo. A los 58 minutos, Giorgian de Arrascaeta amplió la ventaja con un potente remate desde el interior del área que dejó sin opciones a Gallese. Finalmente, en el minuto 80, Federico Viñas aprovechó un error en la defensa peruana para sentenciar el partido con el 3-0 que fue definitivo.

Con esta victoria, la selección uruguaya garantiza su participación en su decimoquinta Copa del Mundo, reafirmando su tradición en el fútbol global. Por otro lado, la derrota fue un golpe fatal para las aspiraciones de los peruanos, que con este resultado pierde cualquier posibilidad de alcanzar la repesca y queda fuera.

Al Mundial por quinta vez consecutiva

Con la victoria, Uruguay logró asegurar su clasificación al Mundial 2026, y estará presente en una Copa del Mundo por quinta edición consecutiva (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), lo que pasa a ser su mayor racha histórica de presencias de la “celeste” en la máxima cita de selecciones.

Los equipos dirigidos por Marcelo Bielsa ganaron ocho de los nueve enfrentamientos que tuvieron contra Perú en todas las competiciones, incluyendo los pasos del entrenador por Argentina y Chile. Sin embargo, la única excepción de la lista fue el cruce más reciente con Uruguay en las actuales Eliminatorias Sudamericanas (0-1).