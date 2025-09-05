Eliminatorias

Uruguay saca el boleto mundialista

Uruguay aseguró su clasificación para el Mundial de 2026 después de una brillante actuación en el estadio Centenario de Montevideo. En un partido por la jornada 17 de las eliminatorias sudamericanas, la “Celeste” se impuso con un marcador de 3-0 sobre Perú, alcanzando así un total de 27 puntos.

Por ABC Color
05 de septiembre de 2025 - 00:05
El atacante Giorgian de Arrascaeta celebra el segundo tanto celeste junto con Guillermo Varela.
El atacante Giorgian de Arrascaeta celebra el segundo tanto celeste junto con Guillermo Varela.005627+0000 EITAN ABRAMOVICH

Desde el pitazo inicial, los dirigidos por Marcelo Bielsa mostraron una superioridad evidente en el campo. La recompensa no tardó en llegar: al minuto 14, Guillermo Varela lanzó un preciso centro al área que fue conectado de cabeza por el atacante Rodrigo Aguirre, superando la defensa del guardameta peruano, Pedro Gallese.

Lea más: La Albirroja sube Al-faro mundialista

El segundo tiempo trajo la confirmación del dominio uruguayo. A los 58 minutos, Giorgian de Arrascaeta amplió la ventaja con un potente remate desde el interior del área que dejó sin opciones a Gallese. Finalmente, en el minuto 80, Federico Viñas aprovechó un error en la defensa peruana para sentenciar el partido con el 3-0 que fue definitivo.

Con esta victoria, la selección uruguaya garantiza su participación en su decimoquinta Copa del Mundo, reafirmando su tradición en el fútbol global. Por otro lado, la derrota fue un golpe fatal para las aspiraciones de los peruanos, que con este resultado pierde cualquier posibilidad de alcanzar la repesca y queda fuera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Detalles del duelo entre Uruguay y Perú, por la penúltima ronda de las Eliminatorias Sudamericanas.
Detalles del duelo entre Uruguay y Perú, por la penúltima ronda de las Eliminatorias Sudamericanas.

Al Mundial por quinta vez consecutiva

Con la victoria, Uruguay logró asegurar su clasificación al Mundial 2026, y estará presente en una Copa del Mundo por quinta edición consecutiva (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), lo que pasa a ser su mayor racha histórica de presencias de la “celeste” en la máxima cita de selecciones.

Los equipos dirigidos por Marcelo Bielsa ganaron ocho de los nueve enfrentamientos que tuvieron contra Perú en todas las competiciones, incluyendo los pasos del entrenador por Argentina y Chile. Sin embargo, la única excepción de la lista fue el cruce más reciente con Uruguay en las actuales Eliminatorias Sudamericanas (0-1).

Enlace copiado