Futsal FIFA: Colonial-Olimpia, el juego estelar

El duelo entre Colonial y Olimpia se disputará en el polideportivo del club Sol de América, desde las 21:30, con televisación en directo.

Los demás partidos son: Resistencia vs. Filosofía (21:00, cancha de Resistencia), Exa Inmaculée vs. Star's Club (21:00, Colegio Inmaculée), Cnel. Pablo Rojas vs. Afemec (21:00, Pablo Rojas), Exa Ysaty vs. Sportivo Luqueño (21:00, Colegio Ysaty), Deportivo Recoleta vs. Atlético Tembetary (20:30, Recoleta), Sport Colonial vs. Olimpia (21:30, polideportivo del club Sol de América, en directo por TV) y Deportivo Humaitá vs. Cnel. Escurra (21:00, Humaitá).

Cerro Porteño y Santaní postergaron su encuentro, pues nueve jugadores azulgranas componen la delegación paraguaya que viajó a los juegos Odesur “Cochabamba'18”, en Bolivia. Además, dos atletas de Barrio Obrero están en Kuwait, Juan Gómez Salas y Enmanuel Ayala.