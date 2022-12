General Caballero comenzará la pretemporada el lunes 12

General Caballero de Juan León Mallorquín iniciará la pretemporada el lunes 12 de diciembre. El Rojo de Ka’arendy volverá una semana antes que la mayoría de los clubes de la Primera División del fútbol paraguayo. Salvo Sportivo Luqueño, que comenzó con anterioridad al mano de Gustavo Florentín, el resto comenzaría el 19 del corriente.

“Arrancamos el doce de diciembre. Comenzamos con los exámenes médicos y después, el miércoles ya empezaremos a trabajar con los preparadores físicos”, comentó Humberto Ovelar al Cardinal Deportivo. El DT, que reemplazó a Gustavo Florentín en la última parte del torneo Clausura 2022, mencionó que las tareas serán en la ciudad de Juan León Mallorquín.

Por su parte, el entrenador habló de los refuerzos y mencionó que todavía tiene a varios en carpeta. Hasta el momento, las cuatro caras nuevas son Wildo Alonso (ex Resistencia), Roberto Ovelar (ex Municipal de Perú), Ever Fernández (procedente del Club Primavera de la ciudad de Juan E. Oleary) y Alexis Rodas (3 de Febrero de Ciudad del Este).

