General Caballero necesita un punto para salvar la categoría

General Caballero de Juan León Mallorquín pelea en dos frentes en el cierre del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo: la permanencia y la clasificación internacional. Este viernes, el Rojo de Ka’arendy visita a Sportivo Ameliano en la primera oportunidad de salvar la categoría y, mantener intacta la esperanza de clasificar a la Copa Sudamericana 2024.

Lea más: Sp. Ameliano vs. Gral. Caballero: puntos a la Copa Sudamericana

Los del Departamento de Alto Paraná, que miden a la V Azulada a las 19:30 en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, necesitan un punto para continuar en la Primera División. Y en el mejor de los casos, 3 para achicar la desventaja con Sportivo Luqueño y quedar a 1 cuando posteriormente restarán solo tres por disputar (recibirá a Olimpia en la jornada 22).

La combinación que condena el descenso de General

General Caballero de Juan León Mallorquín descenderá a la División Intermedia si pierde los dos partidos (vs. Sportivo Ameliano y local vs. Olimpia) y, Tacuary (visitante vs. Libertad) y Guaireña (visitante vs. Sportivo Trinidense) triunfan en la última ronda del campeonato. La fecha 22 será entre el miércoles 29 de noviembre y el viernes 1 de diciembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp