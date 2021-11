Jorge Mendoza quiere vencer a Guaraní pero espera verlo campeón

Guaireña evitó el descenso directo y también el repechaje y el domingo 28 de noviembre recibirá a Guaraní, pensando en la clasificación a la Copa Sudamericana. El volante albiceleste Jorge Mendoza tendrá un partido especial ya que debutó en el Aurinegro.

“Soy hincha del club (Guaraní). No lo voy a negar ni lo voy a ocultar [...] Mi sueño es algún día volver algún día y retirarme ahí, que mi hijo me vea jugando mi último partido con la camiseta de Guaraní”, comentó en charla con el Cardinal Deportivo. No obstante, subrayó que se debe “a Guaireña, me da el pan de cada día a mi familia”

“Me gustaría que Guaraní sea campeón, pero en la próxima fecha. Que en estas le ganemos ahora y que se defina en la última. El domingo voy a entrar a ganar, no hay sentimiento. Yo voy por el pan de cada día y eso me lo da Guaireña”,aseveró.

A fin de año vence su contrato y señaló que su club actual tiene prioridad. “En diciembre termina y me quedo con pase en mano. Ahí veremos cuál es lo mejor para mí y mi familia”, sentenció. Guaireña está con 40 unidades en el acumulativo, en la segunda posición y la comparte con el 12 de Octubre.