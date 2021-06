Marcos Cáceres, de no renovar con Cerro a acordar con Guaraní

Marcos Cáceres finalmente no seguirá en Cerro Porteño y a sus 35 años continuará la carrera en Guaraní. La propuesta de renovación que había ofrecido el Ciclón incluía una reducción salarial y solos seis meses de contrato. El jugador tardó en aceptar aunque no estaba conforme, pero después de decir sí, no tuvo respuesta de la directiva para estampar la firma. Por ende, decidió dejar la institución y concretar con el Aborigen.

El Aurinegro propuso a Cáceres un mejor vínculo con respecto al tiempo, un punto solicitado por el futbolista exRacing de Avellaneda y Newe’lls Old Boys. El acuerdo es por dos temporadas y Fernando Jubero, quien condujo al defensor en el Azulgrana entre 2018 y 2019, sumaría al quinto refuerzo. Anteriormente habían llegado Alfio Oviedo, Alberto Contrera, Rodi Ferreira, mientras que Nelson Acevedo, campeón de la Copa Sudamericana 2020, está muy cerca.