Servio-Fernández: ¿Discutieron antes del segundo penal?

Primer doblete de Gaspar Servio. El arquero fue la figura de la victoria de Guaraní gracias a los dos tantos de penal. El portero marcó el segundo y cuarto, pero antes del último remate, la transmisión mostró una escena en la que el arquero y Fernando Fernández conversaban antes de que el argentino coloque el balón en el área. El Aborigen goleaba 3-0 y parecía, en la toma, que el delantero había solicitado ejecutar y que el guardameta, penalero designado, había rechazo el pedido....

AHORA, A CUIDARLA

El golero aurinegro, Gaspar Servio, que colaboró con dos goles para la victoria, destacó el gran funcionamiento del equipo para llegar nuevamente a la cima de la tabla y espera mantenerse ahí por mucho tiempo ➡ https://t.co/lLeZSu4pI1 pic.twitter.com/pklKWO4m38 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 1, 2021

Pero, la historia fue totalmente distinta. “Yo le ofrecí a Fernando Fernández patear y me dijo que siga pateando yo. Le ofrecí dos o tres veces y no quiso, yo sabiendo que él lo necesita. Y por ahí el resultado ya era abultado. Me dijo que asegure y patee yo. Una lástima porque todos queremos que él siga sumando goles”, reveló Servio, quien con la anotación por duplicado llegó a los seis en la presente temporada.