“Si me llama Harrison, le diré que tengo contrato con Jubero”

Fue consultado qué debería hacer la APF en estos momentos. “Sé que no se quiere escuchar de procesos, pero te voy a dar un ejemplo nomás, Alemania estuvo fuera del ruido mucho tiempo y con el proceso que hicieron volvieron a ser potencias. Otro ejemplo es Independiente del Valle y es lo que iniciamos nosotros con Fernando Jubero, vamos a empezar con las escuelas de fútbol, queremos llegar bien sólidos a los resultados que queremos tanto a nivel nacional e internacional. Es un proceso que no es corto y que tenemos que saber aguantar”, señaló Acosta a la 730 AM, ABC Cardinal.

Señaló que sus dichos de la semana fueron más hacia los periodistas que hacia la APF. “Ese es un punto que quiero aclarar, lo de las ganas le den provecho iba más para los periodistas que los dirigentes de la APF porque si ellos quieren un entrenador me llaman de manera directa. Muchos periodistas quieren que vaya Fernando Jubero porque saben que es bueno y también por sus colores”, afirmó dando a entender que los cerristas quieren a Jubero en la selección y no en Guaraní mirando el campeonato Clausura.

Siguiendo con el tema de la selección señaló que su deseo es que Paraguay clasifique al Mundial de Qatar, pero también sabe que ya hay que empezar a pensar en el 2026 y tener un estilo de juego definido para pelear por la clasificación.

Afirmó que hay un departamento de selección y que él no puede meterse cuando fue consultado si quién es su candidato a ser DT de la selección. “Hay un departamento en la selección, yo no puedo meterme porque no estoy adentro de la APF, no sé cómo encaran las cosas. A mí no me invitaron para hablar de la selección, cuando se hace reunión de presidentes nos ponen al tanto y nosotros le apoyamos porque estaba convencido con este técnico, quiso hacer un proceso, pero lastimosamente no salió”.

Dijo que Francisco Arce es uno de los pocos paraguayos con capacidad para ser entrenador de la selección nacional y que ha demostrado que maduró en este tiempo. Además, señaló que en el 2016 Harrison le llamó para llevarlo a Arce a la selección y que ahora el presidente de la APF no lo llamó por Fernando Jubero.

Por último, con relación a la selección paraguaya dijo que sería bueno un acuerdo entre los presidentes para elegir al próximo entrenador de la selección porque Robert Harrison vence su mandato en el 2022 aunque cree que seguirá siendo el presidente de la APF.