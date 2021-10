Jubero espera un duelo intenso ante Luqueño

“La verdad que Luqueño es un equipo totalmente diferente al que enfrentamos en la primera rueda, un equipo que ha crecido mucho en lo futbolístico, un equipo de carácter muy ofensivo, al que cuesta también generar ocasiones de peligro. Va a ser un duelo intenso, donde los dos vamos a salir a la cancha para buscar la victoria en un duelo que imaginamos que va a ser tremendamente exigente”.Ya lo tiene a Víctor Cáceres a disposición. “La verdad que para nosotros es un jugador muy importante, por su jerarquía, su presencia y sobretodo por el trabajo que hace, tanto dentro de la cancha, como fuera de la cancha. Es un jugador que aporta mucha experiencia a los jugadores, tenemos muchos jugadores jóvenes y siempre es importante tener referentes de ese nivel. Esta semana trabajó con normalidad, ha entrado muy bien en los dos partidos que le ha tocado entrar, que ha salido muy bien y ha podido aportar ese granito de arena que el equipo necesita para seguir creciendo. La verdad estoy muy contento con su rendimiento, en el mediocampo la verdad que están trabajando todos muy bien, vamos a ver como va evolucionando en las fechas, pero está al cien por cien”Confirmó a Devis Vázquez para reemplazar a Gaspar Servio. “En el arco mañana va a jugar Devis, quien es el que siempre está jugando como segundo arquero, ha disputado muchos partidos en la categoría reserva, tenemos tranquilidad en ese sentido”Habló del trabajo sicológico con los jugadores. “Al final es importante obviamente el día a día con los jugadores. Al final, el hecho de conseguir las victorias también ayuda a que los jugadores tengan confianza. Sabemos que vamos a disputar las últimas fechas del campeonato, estamos en una posición, donde todos los equipos querrían estar. Estamos con mucha tranquilidad, con mucha confianza. Lo que me da mucha tranquilidad es la manera en que trabajan durante la semana, el grupo ha trabajado de forma excelente. Queremos seguir manteniendo esa dinámica de trabajo y siempre desde la tranquilidad, sabiendo que somos un equipo que no nos sobra nada y que sabemos que para poder competir con los demás temenos que dar el cien por cien y ese siempre es nuestro objetivo”.Habló de Marcelo González. “Bien, tuvo una pequeña molestia que no pasó a mayores y está a disposición. Salvo el primer día, por precuación no trabajo con el resto del grupo, el resto de semana trabajó con total normalidad”Por último, habló del rival, Sportivo Luqueño. “Creo que no empezó bien el campeonato, pero está haciendo un muy buen torneo con Badayco, que hace tiempo que nos conocemos, que es un excelente técnico, joven, de la casa. La verdad que el equipo ha crecido mucho, está consiguiendo buenos resultados y por sobre todo, está jugando muy bien al fútbol, que es el camino más corto para conseguir las victorias. La verdad es un rival muy difícil, nosotros tenemos un tremendo respeto, no tiene nada que ver con el rival que enfrentamos en la primera rueda”, finalizó.