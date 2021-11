Guaraní no presentará nota por los gestos de Jean Paulo en el clásico

Guaraní fue parte incidente en la sanción a Jean Paulo Fernandes, de Cerro Porteño, por el festejo de un gol tras el superclásico de la primera rueda del Clausura y el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol suspendió al portero por un partido. La dirigencia de Dos Bocas recurrió al tribunal entonces solicitando un “trato igualitario” recordando lo que sucedió con Raúl Bobadilla, el año pasado.

“👂👀🤷‍♂️” gesto de Jean Fernandes a la hinchada del Olimpia, minutos antes de que arranque el partido. pic.twitter.com/1kgBDyfL6y — Laura Ramírez (@Lauramirezpy) October 31, 2021

El domingo, el arquero brasileño realizó parte de los trabajos previos hacia el sector visitante y recurrió a algunos gestos hacia la hinchada de Olimpia. Sin embargo, esta vez el club aurinegro no pretende pedir sanciones. “No vamos a presentar ninguna nota, porque este Tribunal no tiene arreglo y porque no hemos recibido el acompañamiento de los demás clubes”, manifestó el asesor jurídico del club, Diego Moreno.

“Este Tribunal no debería llamarse Tribunal, dicta sistemáticamente sentencias que perjudican a Guaraní y en otros casos aplica la vista gorda”, acotó en comunicación con el Cardinal Deportivo. Recordemos que tras lo resuelto en el caso Fernandes, Cerro Porteño solicitó sanción para el arquero aborigen Gaspar Servio, por lo dicho durante un encuentro contra Guaireña. El Tribunal aplicó la misma sanción recientemente.

Acerca de este, el vicepresidente del Ciclón, Juan José Zapag planteó “un pacto de no mariconear”, dicho que no cayó bien a Moreno. “Me parece lamentable que un dirigente deportivo se exprese de esa manera, que utilice ese vocabulario”.

Además sostuvo que Zapag se hace el “gallito diciendo cosas en las radios” y que con este vocabulario “este señor está generando un clima de violencia, por eso utiliza esos términos. Vamos a seguir trabajando con humildad, no con soberbia”. Moreno insistió en que no se trataba de “un problema contra Jean”, sino que la lucha es contra el Tribunal.