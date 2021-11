Guaraní con alineación confirmada para medir a Libertad

“Alfio Oviedo no va a jugar, tiene una clausula muy alta, vi las alternativas y tengo confirmado el equipo. Estamos en la recta final, los rivales son complicados y en el caso de Libertad no hay mucho que agregar, es el actual campeón, un gran rival, con buenos jugadores, pero nos multiplicamos ante la adversidad y estamos bien, a pesar de las bajas tenemos que ir hacia adelante y conseguir la victoria que es el objetivo para mañana”, afirmó Jubero en conferencia de prensa.

Tiene confirmado el equipo, pero no dio a conocer porque primero le dará a los jugadores. “Me gusta siempre que los jugadores sepan antes el equipo, tenemos definido el equipo y mañana conocerán los jugadores quienes iniciarán”.

Sobre su suspensión, dijo. “Podría decir muchas cosas, pero prefiero no hablar y morderme la lengua, por no hablar me expulsaron y si habló ya me imagino lo que será, prefiero guardarme lo que pienso para mí y no desviarnos del objetivo”.

<b>El equipo</b>

Por más que Fernando Jubero no confirmó, Guaraní pondrá a Alberto Contrera en reemplazo de Alfio Oviedo y también estará de titular Víctor Cáceres por el expulsado Marcelo González. Otro que retorna es Gaspar Servio.

Así, Guaraní jugará con: Gaspar Servio; Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez: Rodrigo Fernández Cedrés, Víctor Cáceres y José Florentín; Alberto Contrera y Josué Colmán; Fernando Fernández.