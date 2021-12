Las relaciones entre Libertad y Guaraní quedaron rotas después de la alineación de Alfio Oviedo en el partido que jugaron el 7 de noviembre. En junio, el Gumarelo había cedido al futbolista al Aborigen con la condición de que no fuera alineado en los partidos entre sí. El acuerdo fue de palabra, un “pacto de caballeros”, pero el contexto (el Aurinegro peleaba el campeonato) llevó a Fernando Jubero a utilizar al exCerro Porteño.

“Alfio Oviedo va ir cedido a otro club que no sea Guaraní. A Guaraní ya no porque se rompió un pacto de caballerosidad. No estamos acostumbrados y eso no nos gusta”, expresó Rubén di Tore al Cardinal Deportivo. El presidente del Repollero descartó el regreso del atacante a Dos Bocas y confirmó que será prestado nuevamente porque no ingresa en los planes de Daniel Garnero para la temporada 2022 (torneo Apertura 2022 y Copa Libertadores).