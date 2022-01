La despedida de Servio

Después del incidente en el que fue expulsado ante Cerro Porteño y el empate en Dos Bocas en la recordada última fecha del Clausura, Servio quedó fuera del plantel a pesar de tener contrato con Guaraní. El argentino estuvo en la mira de varios clubes y, finalmente, es Rosario Central el que lo tendrá en su plantilla.

El arquero utilizó su cuenta en la red social Instagram para despedirse de los hinchas aurinegros. “Hoy me toca despedirme de un lugar donde me han tratado de gran manera, fueron dos años de momentos muy lindos y otros no tanto, pero siempre los enfrenté con una sonrisa, hemos logrado muchos objetivos, pero faltó el más importante y siempre será una herida difícil de cerrar”, aseguró.

Después llegó el momento de los agradecimientos. “Primero y principal, gracias al cuerpo técnico de un ganador como Gustavo Costas por traerme al club, a mis compañeros por la entrega, a los dirigentes por el respeto y a cada una de las personas que trabajan día a día en el club”.

Y llegó el mensaje a los hinchas. “Por último, a los hinchas, los que hacen que Guaraní sea un equipo grande, gracias por el cariño desde el primer día, traté de representarlos con pasión y como ustedes se merecían. Gracias por todo, Guaraní”, finalizó.