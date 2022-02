Tras la victoria en Brasil, ya se piensa en Resistencia

“Logramos el objetivo de hacer un gol, dejar la portería en cero y traer un buen resultado para la revancha”, fue lo primero que dijo el técnico del aurinegro que sigue con su buena racha dirigiendo en Brasil.

Lea también: Reviví el tanto de Colmán para el triunfo de Guaraní en Brasil

Dijo que fue inexplicable como el árbitro Wilmar Roldán no expulsó a un jugador del América MG. “Fue un poco inexplicable, ya en el campo de juego me pareció que era muy clara, el jugador tenía que ser expulsado, después en TV no tuve ninguna duda, pero son cosas contra las que no podemos hacer nada. En la copa no hay margen de error y el equipo mantuvo un nivel alto de concentración, de atención, hicimos un partido completo”.

Fue consultado sobre el partido revancha, pero primero prefiere enfocarse en Resistencia. “De momento hay que pensar en el juego del sábado, estamos a 48 horas de un partido muy importante para nosotros frente a Resistencia. Después pensaremos en el miércoles, ver y ajustar todos los detalles, conocemos al rival, hay aspectos importantes a tener en cuenta. Sabemos que tenemos una pequeña ventaja, pero nos queda la parte más importante de la eliminatoria”.

Sobre Marcs Cáceres y Fernando Fernández, señaló. “Los dos salieron lastimados, vamos a ver como evolucionan, se les hará una evaluación entre hoy y mañana, allí tendremos más información sobre el estado de ellos”.

Para el entrenador del aborigen es muy importante el trabajo que hace Josué Colmán para el equipo. “Josué es un jugador muy importante para nosotros por todo lo que nos aporta, el desequilibrio, las jugadas fabrica el solo, le pedimos que finalice siempre porque genera chances y por suerte llegó al gol”.

Afirmó que aún es temprano para pensar en un equipo probable ante Resistencia, pero con seguridad Alberto Contrera no llegará para ese partido.

“Tenemos que evaluar como llega cada uno en el nivel físico, si tienen molestias o no, más allá que hayan jugado los cuatro partidos, el juego del sábado es importante porque queremos levantar en el torneo local”. concluyó.