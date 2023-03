Guaraní y un probable con dos cambios para medir a Guaireña

En el comienzo de la novena jornada, Guaraní quiere volver al triunfo y achicar la desventaja con Libertad en la pelea por el torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. El Aborigen, uno de los escoltas del Gumarelo en la clasificación, recibe a Guaireña este viernes, desde las 19:00, en el Rogelio Silvino Livieres. A horas del partido, Hernán Rodrigo López tiene el once en un 99%.

Lea más: Guaraní y Guaireña abren la novena jornada del torneo Apertura

El entrenador recupera a dos titulares, pero solo alinea a uno: Gastón Gil Romero. Mientras tanto, Facundo Barceló, quien recibió el alta médica después de superar un desgarro, fue preservado para el clásico más añejo de la próxima fecha. En el caso del volante, cumplió en el 1-1 con Sportivo Trinidense la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Romero ingresa por Marcelo Palau, quien no fue citado junto a Alberto Contrera, Estivel Moreira y Miguel Benítez. Por su lado, la segunda modificación sería o Romeo Benítez, quien todavía no jugó en el certamen, o Luis Fariña por Rubén Darío Ríos. El primero fue suplente y no ingresó contra el Triki, mientras que el segundo había reemplazado a Matías Segovia a los 77 minutos.

El probable de Guaraní vs. Guaireña

Rodrigo Muñoz; Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, José Moya, Walter Clar; Matías Segovia, Hugo Dorrego, Gastón Gil Romero, Luis Fariña; Néstor Camacho y Federico Santander.