La extraordinaria marca de Federico Santander en la Copa Sudamericana

Guaraní derrotó 2-0 a Danubio en el Centenario de Montevideo y escaló a la cima del Grupo B de la Copa Sudamericana. El Aborigen triunfó en un partido clave para quedar en solitario en el único puesto de clasificación directa a los octavos de final cuando restan dos fechas para finalizar el cuadro principal. De la victoria, fue nuevamente protagonista Federico Santander.

Santander marcó de penal el 1-0 parcial a los 74 minutos y aumentó una marca en la presente edición del certamen: el paraguayo convirtió por quinto partido consecutivo. El atacante de 31 años anotó un tanto en cada cotejo que disputó el Aurinegro en la competencia: en el 3-1 vs. Sportivo Ameliano; 1-4 vs. Huracán; 2-1 vs. Danubio; 2-2 vs. Emelec y 2-0 vs. Danubio.

Además, el futbolista procedente del Reggina de la Serie B de Italia, a préstamo solo hasta junio, es el máximo goleador del club en la historia del torneo: de los 29 que marcó el Legendario, 7 fueron obra del atacante. Por su lado, lidera la tabla de artilleros en la actual competencia: 5, uno más que el uruguayo Matías Arezo de Peñarol y el argentino Gonzalo Sosa de Audax Italiano.