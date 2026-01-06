Guaraní presenta oficialmente a su primera incorporación

El defensor de 21 años, desembarca en Dos Bocas con el rótulo de campeón, atendiendo fue una de las piezas fundamentales y sobresalientes que tuvo Héctor Marecos en su plantel, en la campaña de Rubio Ñu, que terminó con la consagración en la Segunda División y por consiguiente el ascenso. Con el siguiente posteo, el Legendario le dio la bienvenida: “Uno más para los nuestros Mariano Ramos, lateral argentino, es nuevo jugador de nuestro club. ¡Bienvenido!”.

La llegada del joven lateral argentino responde a una necesidad inmediata para el conductor aurinegro. Tras la transferencia de Alcides Benítez al Belgrano de Córdoba, el puesto de lateral derecho quedó vacante. El limpeño había sido uno de los pilares del equipo en el último año, por lo que la dirigencia se movió con celeridad para cubrir ese hueco con el formado en la cantera de River Plate de Argentina, confiando en que su capacidad de adaptación le permita estar a la altura de la Primera División.

Mariano Ramos, lateral argentino, es nuevo jugador de nuestro club. ¡Bienvenido! #VamosLegendario🟡⚫️ pic.twitter.com/afpGdRpoNv — Club Guarani (@ClubGuarani) January 6, 2026

Hasta el momento, Mariano Ramos figura como el único fichaje externo confirmado por el club para el ciclo 2026. A su incorporación se suma el retorno del volante ofensivo Félix Jesús Llano, quien se reintegró a los trabajos tras cumplir su préstamo en el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, equipo en el que fue pieza clave para consumar el ascenso a la Primera División en 2023, y con el que se logró consolidar en al máximo nivel.

Además de la vuelta de Llano, reaparecen en ‘La Toldería’ piezas que ganaron rodaje protagónico, en la última temporada: el volante Matías López, quien arriba tras un ciclo de alto vuelo individual en el Recoleta FC, y el zaguero central César Ramírez, un futbolista que adquirió un fogueo en su paso por las filas del Sportivo 2 de Mayo, pese a ser una pieza de recambio en el equipo de Felipe Giménez, en el “Gallo” norteño.