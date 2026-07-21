Ariel Galeano apuesta por un Guaraní protagonista: “Queremos un equipo ofensivo y con identidad”

El estratega reveló que llegará al debut con apenas 11 sesiones de entrenamiento, por lo que su cuerpo técnico recurrió al videoanálisis para acelerar el proceso de adaptación de los futbolistas.

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“Estamos trabajando demasiado bien. Tenemos muy pocos días para el debut, pero el equipo está agarrando la mano y creemos que vamos a hacer un gran campeonato”, expresó.

Galeano admitió que dirigir a Guaraní era una oportunidad que esperaba desde hace tiempo y que no dudó cuando recibió el llamado del club.

“Siempre quise una posibilidad en un club grande. Guaraní es el primer campeón del fútbol paraguayo, tiene una enorme historia y uno siempre quiere trabajar en una institución así”, afirmó.

Un equipo protagonista

El entrenador dejó en claro cuál será la identidad futbolística que buscará imprimirle al Legendario.

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“Queremos un Guaraní protagonista, que ataque de manera posicional, que inicie el juego desde la posesión de la pelota y que encuentre situaciones de gol mediante un juego asociado. Nuestra prioridad es ser un equipo ofensivo”, sostuvo.

Para lograr ese objetivo, Galeano explicó que una de las bases de su metodología son los trabajos en espacios reducidos, buscando mejorar la velocidad mental de sus dirigidos.

“El fútbol es un deporte de toma de decisiones. Hay estudios que indican que un futbolista toma cerca de 2.500 decisiones en un partido de 90 minutos. Por eso entrenamos en espacios reducidos para que los jugadores aprendan a decidir mejor y más rápido”, explicó.

Añadió que los primeros entrenamientos estuvieron enfocados en ejercicios de fuerza y alta intensidad, mientras que en los días previos al debut el trabajo se orientará a aspectos tácticos y colectivos.

Confianza en el plantel

Galeano considera que Guaraní cuenta con un plantel competitivo para pelear arriba, tanto por la calidad de los refuerzos como por los jóvenes surgidos de la institución.

“El equipo tiene incorporaciones interesantes y también muchos chicos que vienen esperando una oportunidad. Acá nadie juega por nombre; todos deberán ganarse su lugar en los entrenamientos”, señaló.

Entre las nuevas incorporaciones destacó especialmente a Carlos Arrúa, futbolista al que pidió para reforzar el mediocampo. “Lo pensamos como interior porque estamos preparando al equipo para jugar con interiores, aunque también puede desempeñarse como mediapunta si el partido lo requiere”, comentó.

Además, resaltó la polifuncionalidad de varios integrantes del plantel, lo que le permitirá modificar esquemas durante los encuentros. “Tenemos centrales que pueden jugar de laterales, volantes que pueden retroceder a la defensa y futbolistas capaces de ocupar distintas posiciones. Esa versatilidad nos da muchas herramientas”, indicó.

Trabajo intenso y convencimiento

El entrenador explicó que el cuerpo técnico dedica jornadas de hasta diez horas diarias para aprovechar al máximo el corto tiempo de preparación. “Los jugadores llegan temprano, cumplen con gimnasio, entrenamiento y recuperación. Nosotros nos quedamos prácticamente todo el día trabajando porque queremos controlar todos los detalles”, afirmó.

También destacó la importancia de las charlas técnicas permanentes. “Todos los días hablamos de la idea de juego. Eso ayuda muchísimo para que el futbolista entienda qué queremos y acelera el proceso de adaptación”, manifestó.

La experiencia y el liderazgo

Con apenas 11 años de carrera como entrenador, Galeano considera que su recorrido por distintas categorías y países fortaleció su crecimiento profesional.

Recordó que trabajó en divisiones formativas, en el ascenso paraguayo, fue asistente técnico en Primera División y dirigió equipos en Polonia y Grecia.

“Todo termina siendo aprendizaje. Cada experiencia suma para construir una metodología más completa. Siempre digo que el éxito ocurre cuando la preparación y la oportunidad se encuentran”, expresó.

Sobre su juventud, aseguró que el respeto no depende de la edad.

“Si uno tiene argumentos y buenas herramientas de trabajo, el jugador lo percibe enseguida. Lo primero que evalúa un futbolista es la información que recibe y la calidad del entrenamiento”, señaló.

Adaptación a las nuevas reglas

Galeano también comentó que ya participó de la capacitación organizada por la APF sobre las modificaciones reglamentarias implementadas tras el Mundial 2026.

Consideró positivas las medidas destinadas a darle mayor continuidad al juego, especialmente las relacionadas con el tiempo efectivo y el control de las demoras en las sustituciones.

“Creo que ayudarán a agilizar el fútbol. Lo importante es que el tiempo añadido realmente se juegue completo”, apuntó.

Mirada internacional

Respecto a su experiencia en Europa, recordó que en Polonia encontró un fútbol muy distinto, donde predominan los sistemas con línea de cinco y un estilo mucho más físico. “Tuvimos que adaptarnos primero para luego imponer nuestra idea. Lo que más me llamó la atención fue la organización de trabajo que tienen los clubes”, concluyó.

Con un discurso basado en la intensidad, el juego asociado y el protagonismo, Ariel Galeano inicia una nueva etapa en Guaraní con la convicción de que el equipo puede ser uno de los animadores del torneo Clausura.