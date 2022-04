Pastoreo y San Lorenzo empataron, son líderes, pero...

Pastoreo FC, campeón de la última edición del Campeonato Nacional de Interligas (2020), fue la revelación en el arranque de la División Intermedia 2022. En dos jornadas, el debutante en la categoría había encadenado dos triunfos y era uno de los cinco punteros del certamen. Este sábado, en el comienzo de la tercera fecha, el Albirrojo empató y cortó la racha.

El conjunto de Caaguazú recibía al Sportivo San Lorenzo en el estadio Ka’arendy, la casa de General Caballero de Juan León Mallorquín. El líder arrancó ganando con el tanto de Maximiliano Gauto a los 47 minutos (segundo tiempo), pero no sostuvo la ventaja y en la última acción del partido, sufrió el empate: Fabián Ovejero, a los 93′, convirtió y sentenció el 1-1.

A pesar de la paridad, el cuadro de la ciudad de Juan Manuel Frutos continúa en la cima del torneo, en la que suma 7 puntos al igual que el Rayadito. Ambos pueden perder la posición si Sportivo Trinidense (vs. Rubio Ñu), Independiente de Campo Grande (vs. Atyrá FC) y Sportivo Luqueño (vs. 3 de Febrero) triunfan en sus respectivos duelos.