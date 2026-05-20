Fútbol de Intermedia
20 de mayo de 2026 a la - 13:13

Guaireña supera a Paraguarí en el Parque

El joven Víctor Villalba, extremo de Paraguarí, intenta superar la marca del experimentado Rosalino Toledo, durante el partido de este miércoles disputado en el Parque de Villarrica.
El joven Víctor Villalba, extremo de Paraguarí, intenta superar la marca del experimentado Rosalino Toledo, durante el partido de este miércoles disputado en el Parque de Villarrica.APF

Guaireña FC venció este miércoles a Paraguarí AC 1-0, en el Parque de Villarrica, por la octava ronda de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Por ABC Color

En un duelo cerrado, fue Luis Araújo el que lo pudo abrir con un giro y un remate raso para darle con su tanto la victoria a Guaireña sobre Paraguarí 1-0, en el octavo capítulo de la División Intermedia.

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El Toro del noveno departamento intentó por todos los medios llegar a la igualdad, pero no pudo con un elenco local bien parado, que tuvo sus oportunidades para ampliar su ventaja.

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: César Silva y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

Guaireña: Alejandro Machuca; Rodrigo Estigarribia, Hugo Portillo, Juan Balbuena y Jaime Peralta; Rosalino Toledo, Aarón Monges (72’ Jeferson Torales), Erwin Quintana (88’ Orlando Benítez) y Cornelio González (60’ Cristian Paredes); Alejandro Arce y Luis Araújo (60’ Antonio Marín). D.T.: César Castro.

Paraguarí: Alcides Benítez; Rodrigo Quintero (60’ Adolfo Mendoza), Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Tobías Vargas; Víctor Villalba (69’ Jesús Amarilla), Willian Candia (74’ Juan Gauto), Enmanuel Caballero y Pedro González; Ronald Escobar y Diego Godoy (60’ Blas Duarte). D.T.: Robert Pereira Molina.

Gol: 21’ Luis Araújo (G). Amonestados: 15’ Diego Godoy, 36’ Enmanuel Caballero, 38’ Víctor Villalba y 75’ Adolfo Mendoza (P); 19’ Rodrigo Estigarribia, 47’ Jaime Peralta, 83’ Erwin Quintana y 85’ Hugo Portillo (G).