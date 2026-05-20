Guaireña supera a Paraguarí en el Parque

En un duelo cerrado, fue Luis Araújo el que lo pudo abrir con un giro y un remate raso para darle con su tanto la victoria a Guaireña sobre Paraguarí 1-0, en el octavo capítulo de la División Intermedia.
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El Toro del noveno departamento intentó por todos los medios llegar a la igualdad, pero no pudo con un elenco local bien parado, que tuvo sus oportunidades para ampliar su ventaja.
Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: César Silva y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Fernando Villalba.
Guaireña: Alejandro Machuca; Rodrigo Estigarribia, Hugo Portillo, Juan Balbuena y Jaime Peralta; Rosalino Toledo, Aarón Monges (72’ Jeferson Torales), Erwin Quintana (88’ Orlando Benítez) y Cornelio González (60’ Cristian Paredes); Alejandro Arce y Luis Araújo (60’ Antonio Marín). D.T.: César Castro.
Paraguarí: Alcides Benítez; Rodrigo Quintero (60’ Adolfo Mendoza), Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Tobías Vargas; Víctor Villalba (69’ Jesús Amarilla), Willian Candia (74’ Juan Gauto), Enmanuel Caballero y Pedro González; Ronald Escobar y Diego Godoy (60’ Blas Duarte). D.T.: Robert Pereira Molina.
Gol: 21’ Luis Araújo (G). Amonestados: 15’ Diego Godoy, 36’ Enmanuel Caballero, 38’ Víctor Villalba y 75’ Adolfo Mendoza (P); 19’ Rodrigo Estigarribia, 47’ Jaime Peralta, 83’ Erwin Quintana y 85’ Hugo Portillo (G).