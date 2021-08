Mathías Villasanti viaja a Porto Alegre para firmar con Gremio

Mathías Villasanti jugará en Gremio de Porto Alegre, donde será dirigido por Luiz Felipe Scolari y compartirá nuevamente plantel con Diego Churín. El paraguayo viaja a Brasil para formalizar el vínculo por cinco temporadas: la operación ingresa al Ciclón unos US$ 3.500.000 por la venta del 80% del pase del excapitán. Después de 112 juegos, 5 goles y la conquista del torneo Apertura 2020, el futbolista abandona Barrio Obrero.

“Yo soy lo que soy gracias a Francisco Arce. Me dio un tirón de orejas en el momento justo y además me dio la confianza de la capitanía”, expresó Villasanti al Cardinal Deportivo. Este martes, el volante parte con destino a Porto Alegre y no jugará el superclásico (sábado en el Manuel Ferreira). “Era algo que estaba esperando, trabajé para eso mucho tiempo y se me dio. Contento por este paso que estoy dando en mi carrera y mucho más contento por ir a un fútbol tan competitivo como el de Brasil”, agregó.

Villasanti llegará a un Tricolor gaúcho complicado en el Brasileirão. A pesar del triunfo 2-1 sobre Chapecoense por la jornada quince, el conjunto de Scolari continúa en zona de descenso. El principal objetivo que afrontará el futbolista guaraní es salvar la categoría y, posteriormente, tratar de clasificar a la Copa Libertadores 2022. Eliminado de la Copa Sudamericana, la única vía para acceder al certamen es conquistando la Copa de Brasil, en el que avanzó a cuartos.