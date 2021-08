Alderete: de no estar inscrito, a debutar de titular en el Valencia

LaLiga arrancó este viernes con el juego Valencia-Getafe, en Mestalla, y que sirvió para que el paraguayo Omar Alderete debute de manera oficial en el conjunto local. El zaguero guaraní recién este día fue inscrito por su club en los registros de LaLiga.

Esta inscripción no pudo hacerse antes por cuestiones relacionadas con el Fair Play Financiero, según lo comentado por el portal AS. Alderete no solo fue habilitado sino también comenzó la temporada de titular.

El defensa albirrojo, desde su llegada al Valencia, jugó varios amistosos en el elenco principal y se ganó un lugar en el onceno dirigido por José Bordalás.