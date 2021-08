“La oferta del Real Madrid está muy lejos de lo que queremos”

El París Saint-Germain, a través del director deportivo, confirmó que el Real Madrid realizó una primera oferta oficial por Kylian Mbappé. “Kylian Mbappé quiere unirse al Real Madrid y no lo detendremos. Dijimos no a la primera oferta del Madrid, pero si se cumplen nuestras condiciones, ya veremos (…) La oferta oficial del Real Madrid está muy lejos de lo que queremos para Kyilian. Si, esta alrededor € 160 millones. Es menos de lo que pagamos por él en 2017”, aseguró Leonardo en una entrevista a RMC Sport de Francia.

El directivo puntualizó que después de desestimar la propuesta, el PSG no tiene planes de volver a conversar con el Merengue. “No tenemos planes de volver a hablar con la Real por Mbappé. La fecha límite es el 31 de agosto a la medianoche. Así es la ventana de fichajes: lo mantenemos y lo ampliamos. Pero no lo vamos a dejar ir por menos de lo que pagamos cuando todavía le debemos dinero al Mónaco”, reconoció. Este miércoles, el diario francés L’Équipe, reveló que el monto que el club solicita por Mbappé es € 200.000.000.

Por otra parte, reconoció que el campeón de la Ligue 1 realizó dos propuestas de renovación al atacante, cuyo contrato termina en junio de 2022. “Le hicimos dos ofertas importantes a Mbappé: una para los mejores jugadores de la plantilla hace dos meses y otra por encima de estos jugadores hace muy poco. Queremos demostrarle que es un actor importante, el centro del proyecto, pero no por encima del proyecto”, puntualizó Leonardo, la primera voz oficial de la entidad gala en hacer referencia a la novela Mbappé a tres días del cierre del mercado de pases.

“Nunca abrimos la puerta a la marcha de Kylian Mbappé. Nunca. La gente dice que quiero vender y no Nasser (Al-Khelaïfi, el presidente y dueño), pero Nasser o yo pensamos lo mismo. Estamos en el mismo punto. Pero si un jugador quiere salir, es en nuestros términos (…) Parece una estrategia intentar sacarnos un no, demostrar que lo han intentado todo y esperar un año para conseguir a Mbappé gratis. Kylian siempre prometió que no se iría gratis”, culminó el brasileño. Si Mbappé no renueva, dejaría el PSG en calidad de jugador libre el próximo año.