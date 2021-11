“Todavía nos faltan cosas para ser un equipo fuerte de verdad”

Lionel Messi considera que el París Saint-Germain es “uno de los favoritos” para conquistar la Champions League, pero reconoció que todavía “faltan cosas para ser un equipo fuerte de verdad”. “Todo el mundo dice que dice que somos los grandes favoritos y no voy a negar que somos uno de los candidatos por nombre, pero todavía nos hacen falta cosas para ser un equipo fuerte de verdad”, expresó el argentino al Diario Marca.

“Tenemos que acabar de consolidarnos como equipo y tenemos la ventaja de contar con grandísimos jugadores para conseguirlo”, añadió Messi, recordando que “la Champions es una competición muy difícil, eso hace que sea tan linda y especial”. “Somos uno de los favoritos, pero no los únicos”, insistió el campeón de América con la selección argentina. El miércoles, con Sergio Ramos convocado por primera vez, el PSG visita al Manchester City (17:00).

Por otra partre, Messi habló del Barcelona. “Atraviesa una etapa de reconstrucción con un equipo en el que hay muchos jugadores jóvenes (…) Hoy por hoy creo que hay mejores equipos que el Barcelona, pero, aunque ahora den esa impresión, eso no quiere decir que más tarde no puedan llegar a pelear porque hay que tener en cuenta la llegada de Xavi, las ilusiones renovadas y el poder recuperar a algunos jugadores que ahora no tienen”, expresó.