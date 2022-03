Dani Alves hizo referencia a la actualidad de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. Aunque los parisinos tienen un plantel repleto de talento y con casi todos los mejores del mundo, el club volvió a quedar eliminado de la Champions League y solo tiene la Ligue 1 para salvar la temporada. El brasileño reveló que el argentino “no está disfrutando en el PSG”.

“Para mí Messi no está disfrutando en el PSG, está desubicado. Voy a decir una cosa que Leo (Messi) siempre me decía: ‘¿Dónde vas a estar mejor que aquí?’ Y yo lo comprobé. No hay nada mejor que jugar aquí (Barcelona)”, expresó Alves a ESPN. El defensor, convocado a la selección brasileña para el último combo de Eliminatorias, fue compañero de Messi entre 2008 y 2016.

“Ojalá pueda volver. Si viene, que venga conmigo”, mencionó Alves, quien volvió al club catalán con 38 años. La entrevista con la cadena internacional fue durante un pase en bicicletas por la localidad marítima de Castelldefels (Barcelona). “El fútbol para mí es la vida. Yo no puedo pensar que el fútbol es un juego”, finalizó el ex Juventus, Paris Saint-Germain y Sao Paulo.