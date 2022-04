“Me gustaría llevar a Kylian Mbappé hasta de vacaciones”

Mauricio Pochettino desea tanto a Kylian Mbappé que comentó que llevaría al delantero hasta “de vacaciones”. En la víspera del partido que puede consagrar campeón de la Ligue 1 al PSG, el entrenador habló del futuro del atacante francés, que finaliza contrato en junio de 2022, con la intención del club parisino de una renovación y el acecho del Real Madrid.

“Siendo egoísta, me gustaría conservarlo conmigo, todo el tiempo, llevarlo de vacaciones, tenerlo en casa”, expresó Pochettino sobre el rol del técnico en la posible continuidad de Mbappé. “Querríamos conservarlo mucho tiempo, el club estaría encantado, es evidente que todo el mundo piensa que sería importante que se quede”, añadió el DT.

“Pero es una decisión del jugador, del club y de las diferentes partes”, puntualizó Pochettino, quien también aclaró que el ruido que genera el mercado de pases sobre Mbappé “no me perturba como entrenador, en ningún caso. Hay que mostrar comprensión, eso pasa en todos los clubes, no es ni la primera ni la última vez que esto pasa en un club”.