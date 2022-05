“Hablé con Emmanuel Macron, me ha dado buenos consejos”

Kylian Mbappé confirmó que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, fue “un parámetro” que intervino en la decisión de continuar en el París Saint-Germain y rechazar al Real Madrid. “Claro que hemos hablado. Me ha dado buenos consejos. Hoy día cuando eres una figura nacional tienes derechos pero también deberes. Siempre he querido tener responsabilidades, Ahora que las tengo no voy a echarme atrás”, expresó el francés a BFM TV.

Minutos después de la multitudinaria rueda de prensa que mantuvo junto al presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, Mbappé afirmó que avisó al jefe del estado francés para comentar la decisión que tomo. “Me dijo que estaba muy contento, que es una buena noticia para el país y que está muy bien. Solo hubo una llamada”, comentó.

“Siento mucho respeto hacia él. Pero no he tomado esta decisión porque me haya pedido que me quede, pero sí ha sido un parámetro entre otros”, continúo Mbappé, quien negó haber acordado con el Merengue. “No tenía un acuerdo con nadie. Siempre he funcionado así. Hemos hablado de todos los elementos de los contratos. Pero no había ningún acuerdo”, culminó.