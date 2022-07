“No tengo confirmación”: ¿Luis Suárez regresará a Nacional?

Mientras Nacional goleaba 5-0 a Cerrito por la sexta fecha de la fase de grupos del fútbol uruguayo, periodistas y medios charrúas revelaban que Luis Suárez había aceptado la oferta del Bolso para regresar y vestir la camiseta tricolor pensando en el Mundial Qatar 2022. En el día después, el presidente de la institución puntualizó que “no tiene ninguna confirmación” del delantero.

“Estoy esperando como habíamos quedado que en dos o tres días me iba a responder. Esto fue el miércoles y estamos dentro de los dos o tres días que quedamos”, expresó José Fuentes a Sport 890 de Uruguay. “En este momento no tengo ninguna confirmación de Luis Suárez”, aseguró el titular de la entidad, que a la vez jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Sobre las noticias que aseguraban la vuelta de Suárez, quien debutó en el Albo en 2005, Fuentes aseguró que “sinceramente me molesta a veces estas cosas, cuando tanta gente puso todo para que esto saliera, y me refiero a toda la hinchada de Nacional y demás, dar la información que no está confirmada por querer dar una primicia, a veces daña la negociación o las conversaciones”.

Por su parte, el diario Ovación apuntó el jueves por la noche, manteniendo la información este viernes, que “el delantero cerró el jueves sin ofertas que lo convenzan”. “Hoy la realidad es esta: o aparece algo bueno de Europa o Estados Unidos o acepta la oferta de Nacional”, agregó el medio oriental.