Atalanta, revelación en la Serie A

Los hombres que dirige el italiano Gian Piero Gasperini no han rubricado un inicio brillante en cuanto al juego, pero sí muy efectivo, lo que les ha colocado como líderes en solitario con trece puntos.

* Programa de la sexta fecha: Hoy: Nápoles vs. Spezia, Inter vs. Torino y Sampdoria vs. Milan; Mañana: Atalanta vs. Cremonese, Bolonia vs. Fiorentina, Lecce vs. Monza, Sassuolo vs. Udinese, Lazio vs. Verona y Juventus vs. Salernitana; Lunes: Empoli vs. Roma.

* Principales posiciones: Atalanta 13 puntos, Napoli y Milan 11, Udinese, Roma y Torino 10, Juventus e Inter 9, Lazio 8, Salernitana, Fiorentina y Sassuolo 6, Ellas Verona y Spezia 5 unidades.