Marruecos, primer árabe en cuartos de final de una Copa del Mundo

Las “Águilas del Atlas” se convirtieron en la selección número 40 que estará entre los ocho mejores en un Mundial, tras haber superado como primeras la fase de grupos y haber derrotado en una tanda de penaltis a España en octavos de final.

Lea más: Cheddira, de un torneo parroquial en Italia a eliminar a España del Mundial

* Gracias a la gran actuación del portero Bono, Marruecos se convierte además en el primer país africano que gana una tanda de penaltis en un Mundial

* Marruecos es la 4ª selección africana que alcanza cuartos de final en Mundiales, tras Camerún en 1990, Senegal en 2002 y Ghana en 2010.

* En Qatar, el primer país árabe en celebrar un Mundial, Marruecos es el único superviviente en los cuartos que no es europeo o sudamericano.

* España ha perdido 4 de sus 5 tandas de penales en la Copa del Mundo (vs Bélgica en 1986, vs Corea del Sur en 2002, vs Rusia en 2018 y vs. Marruecos en 2022), más que cualquiera otra selección en la historia del torneo.