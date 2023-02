“Kun” Agüero apostó y ganó 12 mil dólares en triunfo del City ante Arsenal

Muchos aún festejan la gran victoria de Manchester City por 3-1 de visitante frente al Arsenal en un duelo postergado que le permitió al equipo de Josep Guardiola superar a su rival de turno en la cima de la Premier League.

Pero algunos seguramente celebran más que otros, como en el caso del ex delantero argentino Sergio “Kun” Agüero, no sólo por su condición de artillero histórico e ídolo de los “Ciudadanos”, sino porque apostó a manos de sus ex compañeros y ganó un buen dinero.

Según él mismo confesó en su cuenta oficial en Twitter, la apuesta por el triunfo del bicampeón del torneo frente al hasta entonces único líder fue de 8 mil dólares y le permitió embolsar unos 12 mil de la misma moneda.

Tras 23 fechas, City y Arsenal suman 51 puntos cada uno, pero los de Manchester están primeros por mejor diferencia de goles (+36 frente a +26). Los Gunners tienen un partido pendiente.