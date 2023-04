Tras el golazo de mediacancha de Rojas, Balbuena logra su primer tanto en la Libertadores

El zaguero paraguayo Fabián Balbuena marcó un gol en la victoria 3-0 de Corinthians ante Liverpool de Uruguay en el cierre de la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que el centrocampista guaraní Matías Rojas marcó un espectacular tanto desde atrás de la mediacancha para Racing Club (2-0 a Ñublense).

En la primera jornada también se registraron el empate de Boca Juniors en Venezuela con DT interino y dos expulsados (uno de ellos, Bruno Valdez) y las derrotas de los tres últimos campeones del certamen continental. Entre los equipos paraguayos, dos lograron triunfar (Cerro y Libertad), mientras que Olimpia empató en Perú.

* Fabián Balbuena anotó su primer gol en la Libertadores en su partido número 27 en la competición. Es el segundo paraguayo que marca para el Corinthians en el torneo, después de Ángel Romero (3 goles).

* El 1-0 de Matías Rojas para Racing contra Ñublense, a 66 metros del arco rival, es el gol más lejano en torneos Conmebol desde que Opta registra estos datos en 2013. Nadie anotaba en Copa Libertadores un tanto desde campo propio desde el 13 de febrero de 2019 (Óscar Cardozo para Libertad contra The Strongest).

* Bruno Valdez fue expulsado en sus últimos dos partidos de Libertadores. El jueves contra Monagas y en 2016 ante su actual equipo, Boca, jugando para Cerro.

* Los últimos tres campeones de la Libertadores perdieron su partido debut en la edición 2023: River (2018) vs. The Strongest por 3-1. Flamengo (2019-2022) vs. Aucas por 2-1. Palmeiras (2020-2021) vs. Bolívar por 3-1.

Resultados de la primera fecha:

Grupo A: Aucas 2- Flamengo 1; Ñublense 0-Racing Club 2.

Grupo B: Independiente Medellín 1-Internacional 1; Metropolitanos 1-Nacional (U) 2.

Grupo C: Cerro 2-Barcelona 1; Bolívar 3-Palmeiras 1.

Grupo D: The Strongest 3-River 1; Sporting Cristal 1-Fluminense 3.

Grupo E: Argentinos Juniors 1-Independiente Del Valle 0; Liverpool 0-Corinthians 3.

Grupo F: Deportivo Pereira 1-Colo Colo 1; Monagas 0-Boca 0.

Grupo G: Alianza Lima 0-Athletico Paranaense 0; Atlético Mineiro 0-Libertad 1.

Grupo H: Patronato 0-Atlético Nacional 1; Melgar 1-Olimpia 1.