Libertadores: Barcelona contra Bolívar, por el grupo de Cerro

El ecuatoriano Barcelona está ilusionado en propinar un contundente golpe al Bolívar esta noche en Guayaquil, por el Grupo C de la Libertadores 2023, luego de que el club boliviano rebasara al Palmeiras, uno de los grandes de Brasil.

El más popular de Ecuador ajustó su motor para la segunda fecha de la llave tras caer de visitante 2-1 ante el paraguayo Cerro Porteño hace dos semanas, cuando la ‘academia’ paceña de local venció 3-1 al verdão paulista.

* River Plate, comandado por Martín Demichelis, suma triunfos y récords en la Liga argentina pero cayó en su debut en la Copa Libertadores, al igual que el peruano Sporting Cristal su rival de hoy por la segunda fecha del Grupo D.

-Programa para hoy:

* Grupo B: 18:00 Nacional (Uru) vs. Independiente Medellín, en Montevideo (ESPN). Árbitro: Darío Herrera (Arg).

* Grupo F: 20:00 Colo Colo vs. Monagas, en Santiago (ESPN4). Árbitro: Anderson Daronco (Bra).

* Grupo D: 20:00 River Plate vs. Sporting Cristal, en Buenos Aires (ESPN). Árbitro: Jhon Ospina (Col).

* Grupo A: 20:30 Flamengo vs. Ñublense, en Río de Janeiro (Fox Sports). Árbitro: Wilmar Roldán (Col).

* Grupo E: 20:30 Corinthians vs. Argentinos Juniors, en Sao Paulo (Fox Sports2). Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven).

* Grupo C: 22:00 Barcelona vs. Bolívar, en Guayaquil (ESPN2). Árbitro: Kevin Ortega (Per).

Copa Sudamericana

El argentino Defensa y Justicia recibirá hoy al América Mineiro brasileño en la segunda jornada de la Copa Sudamericana,.

Partidos para hoy:

* Grupo B: 18:00 Guaraní -Danubio, en Asunción (Tigo).

* Grupo F: 20:00 Defensa y Justicia - América Mineiro, en Buenos Aires (ESPN2).

* Grupo A: 22:00 Liga de Quito-Magallanes, en Quito (ESPN).