Tragedia con doce muertos en estadio de la capital conmueve a El Salvador

“Estoy traumado por ver la gente tirada, muerta, morada, pues todo su rostro patiado (pisoteado), eso quedó para la historia” , relata a la AFP Fredy Alexander Ruiz, de 28 años, sobreviviente de la avalancha humana.

Lea más: La FIFA se reunirá este lunes con la Fesfut por muerte de 12 hinchas en estadio Cuscatlán

Como aficionado del Alianza, que enfrentaba al FAS por los cuartos de final del torneo Clausura, Ruiz, que trabaja en una venta de repuestos, quería disfrutar con un par de amigos del encuentro pero se encontró con la avalancha humana.

El percance ocurrió cuando apenas habían transcurrido unos 10 minutos del cotejo que fue suspendido y hasta los jugadores se sumaron a las tareas de auxilio.

“Tenía como cinco (personas) encima que me estaban ahogando, y entre más sentía más pesado y ya no aguantaba la respiración, ya me estaba ahogando (y) gracias a Dios le pude agarrar un pie a un policía y junto a otro amigo me sacaron” , recordó.

Tras ser estabilizado con oxígeno y suero en el hospital Rosales, en San Salvador, Ruiz deberá ahora reponerse de las lesiones que tiene en el hombro derecho, costilla y columna.

Bukele investiga a culpables de la tragedia

Los incidentes se produjeron cuando los aficionados intentaban ingresar a una de las zonas populares del estadio para presenciar un juego entre el Alianza y el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) .

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que la Policía y la Fiscalía realizan una “investigación exhaustiva” para determinar quiénes son los responsables de esta tragedia.

“Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc. Sean quiénes sean los culpables, no quedarán en la impunidad” , dijo Bukele en su cuenta en Twitter.