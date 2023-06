Guardiola: “En historia, el Inter es mejor que nosotros”

“Unos quieren y otros no, es lo normal " , dijo Guardiola este martes en rueda de prensa. " Por historia, son mejores que nosotros. Pero esto va de ser mejor que el rival en los 90 minutos. No cuenta lo que hayas hecho en la fase de grupos, ni en la Premier League ni en la FA Cup. Tenemos que ser mejores que ellos " , admitió el técnico español, que es consciente de que son favoritos contra los italianos.

“Estamos acostumbrados a serlo. ¿Por qué debería ser peligroso? Tenemos que aceptarlo y salir ahí sabiendo de la calidad del rival. Aceptamos lo que la gente dice, no hay problema con eso. Es una final contra uno de los mejores equipos. Tenemos confianza. Soy muy optimista, pero al mismo tiempo no puedo negar la calidad rival. Nunca lo he hecho y especialmente no lo voy a hacer en la final de la Champions " , dijo.

Sobre si ganar la Liga de Campeones llevará al City a un nuevo nivel, Guardiola confesó que sí y que siempre lo ha dicho: “Si ganas la Champions pasas a un nuevo nivel, es así de simple“.