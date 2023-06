Gómez llega los 32 goles y sigue haciendo historia con Palmeiras

El paraguayo Gustavo Gómez sigue agrandando su leyenda en el Palmeiras. El miércoles anotó otro gol de cabeza que sirvió para iniciar la remontada ante el Barcelona de Guayaquil (4-2) y asegurar el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023.

Lea más: Palmeiras remonta ante Barcelona, avanza a octavos y Endrick anota su primer gol

Gómez llegó al gol número 32 con la camiseta del Palmeiras en 248 partidos oficiales. Igualó a Loschiavo como el 2° defensa con más goles en la historia del Verdão, solo por detrás de Luis Pereira, quien sumó 36 goles.

* El defensor paraguayo marcó su 10° tanto en 54 partidos jugados en la Libertadores (7° con la cabeza). Su gol a los 46 segundos es el más tempranero de Palmeiras en la Libertadores desde el saque inicial del segundo tiempo desde el 03.04.2018 (Miguel Borja a los 36 segundos vs. Alianza Lima).

* Con los 32 goles, el “enmascarado” superó a León Muñoz (Colombia) y Hernán Barcos (Argentina) y se convirtió en el 8° extranjero con más goles en la historia del Palmeiras, junto al exdelantero argentino González. Los dos primeros de la tabla de artilleros son el argentino Juan Raúl Echevarrieta (113 goles) y el paraguayo Francisco “Chiqui” Arce (57).

* Este 2023 está siendo el 4º año con mayor puntuación para el defensor paraguayo en el Verdão: 2022 (11 Goles), 2020 (6G), 2019 (5G), 2023 (4G), 2021 (3G), 2018 (3G).

Clasificados a octavos de final

Argentinos Juniors, Independiente del Valle, Racing Club y el Palmeiras se aseguraron el miércoles sus boletos a octavos de la Libertadores, en una jornada en la que River Plate venció 2-0 al Fluminense y fortaleció sus opciones de clasificación.

* Nueve equipos ya han asegurado su presencia entre los 16 mejores:

Grupo A: Racing Club.

Grupo C: Bolívar, Palmeiras.

Grupo E: Argentinos, Del Valle.

Grupo F: Boca Juniors.

Grupo G: Athletico Paranaense.

Grupo H: Atl. Nacional, Olimpia.

Grupo D: River 2-Fluminense 0; The Strongest 1-Sporting Cristal 2. Posiciones: Fluminense 9, River 7, Sporting Cristal 7, The Strongest 6. Última fecha (27 de junio): River vs. The Strongest; Fluminense vs. Sporting Cristal.