Messi anota el gol más rápido de su carrera a los 79 segundos

Argentina venció ayer a Australia por 2-0 en un amistoso en Pekín donde la afición china le rindió tributo al capitán del campeón del mundo Lionel Messi, autor del primer gol, el más rápido de su carrera.

Messi marcó a 1m 19 segundos y el defensor Germán Pezzella selló el resultado al 68, en un cotejo dominado ampliamente por el campeón del mundo.

La marca anterior de Messi fue con el Barcelona a los 2m 7s contra Chelsea en 2018 y con Argentina había anotado contra Nigeria en Brasil 2014 a los 2m 26s.

Messi conquistó su tanto prematuro con un zurdazo teledirigido al palo derecho, inalcanzable para el portero Ryan, luego de realizar un enganche a las puertas del área, y de recibir el balón tras un quite de Enzo Fernández en la salida australiana.

* A Messi solo le faltaba convertir en el primer minuto de partido y lo logró ayer. Su minuto favorito es el 87 (16 goles).

* Messi alcanzó los 103 goles con Argentina (en 175 partidos) y se acercó más al ya retirado iraní Ale Daei (109), segundo en la tabla de máximos artilleros de selecciones. Lidera la clasificación Cristiano Ronaldo (122 goles en 198 partidos).

* Messi anotó el gol 807 de su carrera profesional (en 1.128 partidos). Sigue detrás de Cristiano Ronaldo (837 goles en 1.166 partidos).

Uruguay golea con Bielsa

Uruguay derrotó 4-1 a Nicaragua el miércoles en Montevideo en el debut del argentino Marcelo Bielsa al frente de la selección celeste.

Los goles locales fueron marcados por Matías Arezo (8′), Rodrigo Salazar (36, 82′) y Brian Rodríguez (55′). Luis Coronel (90+1′) descontó para Nicaragua, que el domingo enfrentará a Paraguay en Asunción.

* Amistosos para hoy: 06:00 Corea del Sur vs. Perú, en Seúl. 15:00 Colombia vs. Irak, en Valencia. 20:30 Chile vs. Rep. Dominicana, en Viña del Mar.