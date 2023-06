Previa del encuentro: At. Nacional recibe en casa a Patronato

Nacional recibe este martes a las 20:00 la visita de Patronato en el Atanasio Girardot durante su sexto encuentro en la Copa Libertadores.

At. Nacional desea una victoria en en sus dominios durante su cita en la Copa Libertadores después de haber perdido su último partido contra Olimpia por un marcador de 3-0. Además, los locales han ganado en tres de los cinco encuentros disputados hasta ahora en la Copa Libertadores y suman una cifra de siete tantos en contra y ocho a favor.

En el lado de los visitantes, Patronato no pudo hacer frente a FBC Melgar en su último encuentro (5-0), por lo que llega al partido con la necesidad de volver a la victoria en el campo de At. Nacional. Antes de este partido, Patronato había ganado en uno de los cinco encuentros jugados en la Copa Libertadores esta temporada y acumula una cifra de 11 goles encajados frente a cinco a favor.

Como local, At. Nacional ha conseguido unas estadísticas de una victoria y un empate en dos partidos jugados en su campo, de manera que no podremos conocer cuál será su desenlace en este encuentro, pero sí que deberá esforzarse para ganar. En el papel de visitante, Patronato tiene un balance de dos derrotas en dos encuentros que ha jugado hasta ahora, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con At. Nacional.

Asimismo, el equipo visitante está en racha en sus desplazamientos en esta competencia, puesto que lleva tres partidos seguidos ganando en el estadio de Nacional. El último enfrentamiento entre Nacional y Patronato en esta competencia se disputó en abril de 2023 y acabó con un marcador de 1-2 a favor de Nacional.

En este momento, At. Nacional se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de siete puntos con respecto a su rival. El equipo de Paulo Autuori llega al partido en segunda posición y con 10 puntos antes del encuentro. Por su lado, Patronato tiene tres puntos y ocupa la cuarta posición en la clasificación.