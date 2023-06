Previa del partido: River recibe a The Strongest en la sexta jornada

River juega este martes a las 20:00 su sexto partido de la Copa Libertadores ante The Strongest en el Monumental Antonio Vespucio Liberti.

River llega con ilusión a la sexta jornada después de vencer en su feudo por 2-0 a Fluminense jugado en el Monumental Antonio Vespucio Liberti, con goles de Beltrán y Barco. Desde el comienzo de la temporada, los locales han ganado en dos de los cinco encuentros jugados hasta la fecha con una cifra de nueve goles a favor y 11 en contra.

En el lado de los visitantes, The Strongest sufrió una derrota ante Sporting Cristal en el último partido (2-1), de modo que un triunfo frente a River le ayudaría a mejorar su trayectoria en el campeonato. Hasta la fecha, de los cinco partidos que ha disputado The Strongest en la Copa Libertadores, ha ganado dos de ellos y tiene un balance de cinco tantos anotados frente a cinco goles recibidos.

En cuanto al rendimiento como local, River ha conseguido vencer hasta ahora en todos sus duelos en casa en la Copa Libertadores. En las salidas, The Strongest ha perdido en dos ocasiones en sus dos encuentros que ha jugado hasta ahora, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con River.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Monumental Antonio Vespucio Liberti, obteniendo como resultado dos victorias a favor de River. A su vez, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente a The Strongest, pues lo han hecho en las dos últimas ocasiones. La última vez que se enfrentaron River y The Strongest en la competencia fue en abril de 2023 y el partido concluyó con un resultado de 3-1 favorable a The Strongest.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por un punto a favor de River. River llega al encuentro con siete puntos en su casillero y ocupando la segunda plaza antes del partido. Por su lado, The Strongest cuenta con seis puntos y ocupa el cuarto puesto en el torneo.