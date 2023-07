Mundial Femenino: Argentina empata, Inglaterra atisba la clasificación

Los cambios del entrenador Germán Portanova le dieron un nuevo rostro a Argentina cuando todo indicaba que se irían con su segunda derrota al hilo.

Linda Motlhalo (30′) y Thembi Kgatlana (66′) pusieron en ventaja a las africanas. Las argentinas remontaron con goles de Sophie Braun (74′) y Romina Núñez (79′).

Con este resultado, el Grupo G del Mundial solo podrá definir a sus clasificadas a segunda ronda en la última fecha de la fase inicial, el 2 de agosto con los partidos Argentina-Suecia y Sudáfrica-Italia. Por ahora, Argentina y Sudáfrica se encuentran con un punto. Suecia e Italia, que se sitúan con tres, se enfrentaban esta madrugada (03:30).

* Posiciones (Grupo G): Suecia 3, Italia 3, Sudáfrica 1, Argentina 1. Última fecha (agosto 2): 03:00 Argentina-Suecia, Sudáfrica-Italia.

Victoria de China evitó clasificación de Inglaterra

* En el Grupo D, Inglaterra venció 1-0 a Dinamarca con un golazo de Lauren James (6′), pero la vigente campeona de Europa perdió por lesión a su jugadora estrella, Keira Walsh.

“Claro que me preocupa, porque no podía siquiera caminar para salir del terreno de juego” , admitió la seleccionadora Sarina Wiegman. “Pero aún no sabemos (la gravedad de la lesión), así que no podemos hacer conjeturas” .

Las Leonas podrían haber clasificado en esta segunda jornada para los octavos de final si China no ganaba a Haití. Las asiáticas, que jugaron con una menos desde el minuto 29 por una tarjeta roja a Zhang Rui, terminaron venciendo a las caribeñas en un igualado partido, gracias a un penal de la mediocampista Wang Shuang (74′).

* Posiciones: Inglaterra 6, Dinamarca 3, China 3, Haití 0. Última fecha (agosto 1): 07:00 China-Inglaterra, Haití-Dinamarca.

Hoy Brasil, mañana Colombia

-Hoy: Grupo G: 03:30 Suecia- Italia. Posiciones: Suecia 3, Italia 3, Sudáfrica 1, Argentina 1. Grupo F: 06:00 Francia-Brasil; 08:30 Panamá-Jamaica. Posiciones: Brasil 3, Francia 1, Jamaica 1, Panamá 0.

-Mañana: Grupo A: 03:00 Suiza-Nueva Zelanda; 03:00 Noruega-Filipinas. Posiciones: Suiza 4, Nueva Zelanda 3, Filipinas 3, Noruega 1.

Grupo H: 00:30 Corea del Sur- Marruecos; 05:30 Alemania-Colombia. Posiciones: Alemania 3, Colombia 3, Corea 0, Marruecos 0.