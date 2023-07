Leagues Cup: Cruz Azul se clasifica y el Inter Miami de Messi enfrentará al Orlando

En la siguiente etapa de este nuevo torneo, que reúne a los 47 equipos de la MLS y la Liga mexicana, el equipo de Juan Escobar enfrentará al Charlotte.

Por su parte, el Inter Miami de Messi jugará este miércoles su primer partido de eliminación directa de la Leagues Cup, frente a Orlando City en los dieciseisavos de final, y con un pleno de dos victorias en la fase de grupos a expensas de Cruz Azul y Atlanta United.

Tras anotar un golazo de falta que sentenció el 2-1 sobre Cruz Azul y firmar un doblete y dar una asistencia en el triunfo sobre Atlanta United, Messi liderará a su nuevo equipo en un derbi de Florida contra Orlando, a partido único en el DRV PNK Stadium, con una plaza para los octavos de final en juego.

* Grupo Sur 3. Posiciones: Inter Miami 6, Cruz Azul 2, Atlanta 1.

* Grupo Sur 2. Orlando City se ganó el sábado el primer lugar de la llave al derrotar sobre la hora 3-2 al mexicano Santos Laguna.

El Houston Dynamo del paraguayo Iván Franco fue el otro equipo clasificado en esta llave.

-Posiciones: Orlando 5, Houston 3, Santos 1.

* Grupo Sur 1. El Austin FC, con Rodney Redes, quedó eliminado al caer 3-1 ante FC Juárez, que se clasificó con el Mazatlán de los paraguayos Luis Amarilla y Josué Colmán.

-Posiciones: Mazatlán 5, Juárez 4, Austin 0.

Los 16avos de final

Emparejamientos definidos de los 16avos de final:

-Miércoles 2 de agosto:

20:00 Houston Dynamo vs. Pachuca; 20:00 Inter Miami CF vs. Orlando City; 20:00 Los Ángeles FC vs. FC Juárez; 20:00 Mazatlán FC vs. FC Dallas.

-Jueves 3 de agosto:

20:00 Charlotte vs. Cruz Azul; 20:00 Philadelphia Union vs. DC United.