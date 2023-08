Leagues Cup: El Toluca de Morales se clasifica y hoy arrancan los 16avos de final

Toluca lideró su grupo con dos triunfos y seis unidades, tres más que el Nashville, que también firmó su clasificación a la siguiente etapa del campeonato.

Lea más: El Toluca mexicano golea al Colorado y accede a la ronda de 32 en la Leagues

En los 16avos de final, Toluca enfrentará el viernes 4 de agosto al Kansas City (21:00).

* El América, con el paraguayo Richard Sánchez, también se clasificó pese a caer 4-1 ante Columbus Crew en la última fecha de su grupo.

Las Águilas chocarán en la próxima etapa contra el Chicago Fire de Gastón Giménez.

El equipo de Messi abre hoy los 16avos

En apenas su tercer partido con el Inter Miami, Lionel Messi se estrenará hoy en un duelo contra el Orlando City, el vecino y rival del estado de Florida, en el arranque de los 16avos de final de la Leagues Cup.

También jugarán hoy el Houston Dynamo de Iván Franco y el Mazatlán de Luis Amarilla y Josué Colmán.

* Partidos para hoy: 20:00 Inter Miami-Orlando; 21:00 Mazatlán-Dallas; 21:00 Pachuca - Houston Dynamo; 22:30 Los Ángeles - FC Juárez.

* Para mañana: 20:00 Philadelphia Union - DC United; 20:00 New York RB - New York City; 20:00 Pumas UNAM - Querétaro; 20:00 Atlas - New England Revolution; 20:30 Charlotte -Cruz Azul; 22:30 León - Real Salt Lake.

* Para el viernes: 20:00 Columbus Crew - Minnesota United; 20:00 Chicago Fire - América; 20:00 Cincinnati- Nashville SC; 21:00 Toluca -Kansas City; 22:00 Monterrey - Portland Timbers; 22:30 Tigres UANL - Vancouver Whitecaps.